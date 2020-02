Wkrótce 5. Żorski AMOK Bluesowy. Wszyscy gramy Kyksa. Znów rekord?

Utwór, w swej podstawowej wersji oparty jest w zasadzie na dwóch dźwiękach (D,G) i jest prosty do zagrania. Zdobienia siódemkami i smaczkami wezmą na siebie profesjonalni muzycy, zasadniczo więc opanować należy zaledwie dwa chwyty. W serwisie YouTube jest co najmniej kilka wersji koncertowych tej piosenki. Rzecz jasna, ikoniczna wersja pochodzi z płyty z roku 1997 roku, którą nagrali śląscy bluesmani na cześć Ryszarda Riedla w słynnej chorzowskiej „Leśniczówce”.

Bogdan Rumiak, twórca festiwalu, gitarzysta BR Band, tłumaczy prosto: - Utwory Kyksa chodziły za mną od dawna. „Modlitwa bluesmana w pociągu” pochodzi z płyty pod tym samym tytułem z 1997 roku. To prosty utwór, ale ma w sobie siłę i klimat. I puls, który nie pozwala siedzieć spokojnie. Myślę, że to wspólne wykonanie poruszy mury Miejskiego Ośrodka Kultury. Zadedykujemy je oczywiście pamięci Jasia Skrzeka - mówi Rumiak.

O czym opowiada tekst Kyksa? No cóż, to klasyczny bluesowy tekst o wyobcowaniu muzyka bluesowego. On - bluesman - jest „ciągle w pociągu”, a właściwie, jak dodaje: „w przeciągu”, w związku z tym - co robić - pije. „Setka wódki i piwo - taki jestem na żywo” - wyznaje podmiot liryczny. I dalej: „W domu nikt mnie już nie chce, bo ja jestem powietrzem, bo ja ciągle na scenie dźwigam swoje korzenie.” Okazuje się, że jest zdecydowanie niewesoło, gdyż w drugiej zwrotce autor wyznaje, że właściwie zostało mu już tylko granie: „Nawet sąsiad mnie mija, że nie podchodź bez kija. I przyjaciół wciąż tracę, tak jak oni swą pracę. Tylko blues jest już ze mną, znajdzie mnie nawet w ciemno, gdy opuści mnie granie, w swej opiece miej mnie Panie.”

Nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale spokojnie - taki jest blues. Kyks wykonuje piosenkę energicznie, właściwie dodaje do tego tekstu sporo uśmiechu. Nie ma tu żadnego dramatu.