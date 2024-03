Włamanie do sklepu w Żorach. Sprawcy grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności Robert Lewandowski

Policjanci z Żor zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który jest sprawcą włamania do jednego ze sklepów wielobranżowych. Mężczyzna po zniszczeniu szyby w sklepowych drzwiach wszedł do środka i skradł 11 butelek wina. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.