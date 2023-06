Wolontariusze Pet Patrolu interweniowali w Żorach. Mały piesek służył za worek treningowy

W sobotę 17 czerwca, wolontariusze rybnickiego Pet Patrolu interweniowali w Żorach, gdzie miało dochodzić do znęcania się nad małym psem. Gdy wolontariusze dotarli na miejsce, informacje te potwierdziły się.

- Około 12-letnia kruszyna służyła worek treningowy. Na oczach świadka piesek został rzucony o kaloryfer. Czy możecie sobie to wyobrazić? To małe stworzonko niespełna 1,6 kg! Rzucone przez dorosłego mężczyznę o kaloryfer! Czym sobie na to zasłużył? Czym zawinił? - pytają wolontariusze z Pet Patrolu.