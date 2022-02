Wsiadł za kierownicę po alkoholu i narkotykach. Gdy został zatrzymany zaryglował się w środku! 40-latek nie wywinie się od konsekwencji

Takiego rozwoju sytuacji nie spodziewali się ani policjanci, ani kierujący dostawczego mercedesa 40-latek. Wprawdzie mundurowi zawsze biorą pod uwagę, że kierowca może prowadzić auto "na podwójnym gazie", to w tym przypadku mieli do czynienia z prawdziwą kumulacją.

Do zdarzenia doszło w Żorach. Na ulicy Wodzisławskiej patrol zauważył samochód dostawczy, który skręcił w ulicę Gajową. Policjanci zdecydowali, że wyrywkowo zatrzymają go do kontroli.

- Stróże prawa postanowili sprawdzić posiadane uprawnienia i stan trzeźwości kierującego, użyli więc sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu - wyjaśnia mł. asp. Marcin Leśniak, rzecznik prasowy policji w Żorach.

Początkowo nic nie zwiastowało kłopotów. Prowadzący busa mężczyzna czekał za kierownicą. Ale kiedy zauważył w lusterku zbliżających się policjantów włączył silnik i zaczął uciekać. Za nim ruszyli mundurowi.