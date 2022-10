Wybitna sportsmenka pojawi się na starcie 15. Żorskiego Biegu Ulicznego!

Tegoroczna impreza będzie o tyle wyjątkowa, że pokrywa się z całorocznymi obchodami 750-lecia miasta. Podobnie jak w poprzednich latach, także i teraz zawodnicy będą rywalizowali w “Biegu głównym na 10 km”. Będzie również możliwość wzięcia udziału w krótszym "Biegu po zdrowie", na dystansie 2,5 km.

- To niepowtarzalna okazja by „Świętować razem” doświadczając niesamowitych, sportowych emocji. Limit w każdym z biegów jest inny i wynosi: 600 osób w biegu na 10 km oraz 750 osób w biegu na 2,5 km (750 osób na 750 lat miasta) - zapowiadają organizatorzy.

By wziąć udział w biegu, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się, jednak trzeba to zrobić do 6 października. W dniu imprezy opłata za bieg będzie wyższa i możliwa tylko w przypadku wolnych pakietów startowych.