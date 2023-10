Wybory 2023 - okręg 30. KANDYDACI. Listy wyborcze: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Mikołów, Racibórz, Wodzisław... Kto startuje do Sejmu?

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się 15 października tego roku. Jak co cztery lata, wybierać będziemy 460 posłów oraz 100 senatorów. Będzie to X kadencja Sejmu i Senatu III Rzeczpospolitej.

Głosowanie rozpocznie się 15 października o godzinie 7 rano i zakończy o 21 (o ile nie dojdzie do zakłócenia ciszy wyborczej). Po zamknięciu lokali, komisje przystąpią do liczenia głosów, a do publicznej wiadomości zostaną podane pierwsze wyniki exit poll. Oficjalne wyniki zazwyczaj są podawane następnego dnia.

Równolegle z wyborami 2023, przeprowadzone zostanie referendum. Aby było ono ważne, trzeba przekroczyć 50 proc. frekwencji.

Wybory do Sejmu 2023. Jak głosować?

Każdy wyborca po przyjściu do lokalu wyborczego otrzyma dwie karty do głosowania. Na jednej będą kandydaci do Sejmu, a na drugiej do Senatu. Jeśli chcemy żeby głos był ważny, trzeba będzie postawić krzyżyk przy JEDNYM nazwisku na jednej karcie i JEDNYM nazwisku na drugiej karcie. Jeśli zaznaczymy więcej nazwisk lub nie zaznaczymy żadnego, głos będzie nieważny.