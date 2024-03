Wybory 2024 w Żorach. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. KANDYDACI na radnego w Żorach - zobacz listy!

Wybory 2024 w Żorach. Kto jest na listach do Rady Miasta w Żorach? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kto będzie kandydować do Rady Miasta Żory? Sprawdź kandydatów ze wszystkich okręgów - 1, 2, 3, 4. Kliknij w "zobacz galerię".

Sprawdź LISTĘ kandydatów do Rady Miasta Żory - kliknij TUTAJ

Poniżej znajdziesz wykaz okręgów wyborczych wraz z informacją o zasięgu i liczbie mandatów.

Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Miasta Żory [ Liczba mandatów: 6]

Osiedle Korfantego bloki od nr 1 do nr 19, Aleja Jana Pawła II nr 1, Aleja Jana Pawła II od nr 15 do nr 31 (nieparzyste), Aleja Niepodległości numery parzyste, Aleja Wojska Polskiego od nr 1 do nr 3c, Aleja Zjednoczonej Europy od nr 12 do nr 20 (parzyste), ulice: Agrestowa, Akacjowa, Alojzego Frysza, Ametystowa, Aroniowa, Astrów, św. Augustyna Biskupa, Augustyna Weltzla, Bagnista, Bałdyka, Bazaltowa, Błękitna, Boczna, Bramkowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bursztynowa, Centralna, Chabrowa, Cicha, Cmentarna, Cytrynowa, Danuty Siedzikówny, Deszczowa, Dębowa, Diamentowa, Dolne Przedmieście, Durantów, Dworcowa, Dworska, Działkowa, Fabryczna, Fiołkowa, Folwarecka od nr 1 do nr 1ł, Francuska, Garncarska, Gichta, Gościnna, Górne Przedmieście, Grabowa, Granitowa, Handlowa, hm. Władysława Drobnego, Huloki, Jabłoniowa, Jana Nepomucena, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Józefa Bema, Józefa Lompy, Józefa Tymana, Jubilerska, Jurajska, Kacza, Kamienna, Kaszubska, Katowicka, Kawowa, Kleszczowska, Klimka, Klonowa, Kolejowa od nr 1 do nr 43, Kopernika, Koralowa, Koszarowa, Kościelna, Kościuszki z wyłączeniem nr 90, nr 92, nr 94, Kresowa, Krokusowa, Krysztafkiewicza, ks. bp Alojzego Orszulika, ks. Sylwestra Niesyto, Kujawska, Kupiecka, Kurpiowska, Laskowskiego, Lawendowa, Leśna, Leśników, Letnia, Ligonia, Lipowa, 11 Listopada, Litewska, Lubuska, Ładna, Łowiecka, Łużycka, Łytkowskiego, Magazynowa od nr 1 do nr 7 (nieparzyste), Mała, Małachowskiego, Mazurska, Męczenników Oświęcimskich, Miarki, Mickiewicza, Mikołowska, Młyńska, Modrzewiowa, Moniuszki, Morelowa, Murarska, Muzealna, Myśliwska, Nowa, Nowopszczyńska, Nowy Dwór, Ogrodnicza, Ogrodowa, Oliwkowa, Orawska, Orzechowa, ul. Osińska od nr 1 do 21A, od nr 22 do 60 (parzyste) i od nr 23 do nr 99D (nieparzyste), Owocowa od nr 7 do końca (nieparzyste), Paderewskiego, Parkowa, Pawła Stalmacha, Pawłowicka, Perłowa, Piaskowa, Pileckiego, Platynowa, Plebiscytowa, Podhalańska, Podlaska, Podlesie, Polska, Południowa, Pomorska, Poprzeczna, Poranna, Porzeczkowa, Powstańców, Prawnicza, Przed Torami, Przyjazna, Pszczyńska, Pukowca, Raciborskiego, Radosna, Rodziny Zielonków, Rubinowa, Rybna, Rybnicka od nr 2 do nr 46A (parzyste), Rynek, Ryszarda Goliasza, Sadowa, Sądowa, Sejmu Śląskiego, Serdeczna, Skotnica, Słoneczna, Słonecznikowa, Słowackiego, Słowińska, Smutna, Sosnowa, Sportowa, Srebrna, Stawowa, Stodolna, Storczykowa, Strażacka, Strefowa, Strzelecka, Szafirowa, Szeptyckiego, Szeroka, Szmaragdowa, Szoszowska, Śląska, Śliwkowa, Śmieszek, Świerkowa, św. Jadwigi Śląskiej, Targowa, Topolowa, Traugutta, Truflowa, Turkusowa, Urocza, Uroczysko, Ustronna, Wacława Sieroszewskiego, Wąska, Wieczorna, Wielkopolska, Wierzbowa, Wodna, Wodociągowa, Wodzisławska od nr 2 do nr 14 (parzyste), Wolności, Wyjazdowa, Wyzwolenia, Za Fosą, Zacisze, Zagajnik, Zamkowa, Zaułek, Zgaślika, Zgodna, Zielna, Złota, Zostawa.

Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Miasta Żory [ Liczba mandatów: 5]

Osiedle 700‑lecia Żor, Osiedle Księcia Władysława, Osiedle Powstańców Śląskich, Aleja Jana Pawła II od nr 2 do nr 6 (parzyste), Aleja Niepodległości numery nieparzyste, Aleja Wojska Polskiego od nr 4 do nr 23, Boryńska od nr 1 do nr 39 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 38D (parzyste), Dąbrowskiego, Folwarecka od nr 2 do nr 10 (parzyste), Hańcówka, Jubileuszowa, Klasztorna, Księcia Leszka, Księcia Przemysława, Piastów Górnośląskich, Rybnicka od nr 5 do nr 23 (nieparzyste), Wodzisławska od nr 1 do nr 41 (nieparzyste).

Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Miasta Żory [ Liczba mandatów: 6]

Osiedle Pawlikowskiego, Osiedle Sikorskiego, Aleja Armii Krajowej blok nr 31A ‑ 31F, Aleja Jana Pawła II nr 40 i nr 40A, Aleja Jana Pawła II od nr 39 do nr 57 (nieparzyste), Aleja Zjednoczonej Europy od nr 29 do nr 55B (nieparzyste), ulice: Antoniego Hupki, Bankowa, Baranowicka, Biesiadna, Bogedaina, Boryńska od nr 43 do końca (nieparzyste) i od nr 40C do końca (parzyste), Damrota, Familijna, Gawliny, Główna, Grzybowa, Hlonda, Industrialna, Jastrzębia, Jesienna, Józefa Mikołajca, Józefa Rymera, Kościuszki nr 90, nr 92, nr 94, Krzyżowicka, ks. Stanisława Garbocza, Kwiatkowskiego, Minimalna, Miodowa, Okrężna od nr 1 do nr 3A, nr 9A, nr 11 i nr 18, Orla, ul. Osińska od nr 64 do 66 (parzyste), nr 80, nr 101 i 103, Owocowa nr 1, Owocowa od nr 2 do nr 8 (parzyste), Promienna, Rodzinna, Rozwojowa, Rydzowa, Sąsiedzka, Sławika, Spółdzielcza numery nieparzyste, Sokola, św. Stanisława, Szczęśliwa, Szkolna, Warszowicka, Wąwozowa, Wesoła, Wiosenna, Wolnego, Wolontariuszy, Za Targiem, Zimowa.

Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Miasta Żory [ Liczba mandatów: 6]

Aleja Wojska Polskiego od nr 30 do końca (parzyste) i od nr 27 do końca (nieparzyste), 3 Maja, Adama Asnyka, Adama Józefa Rostka, Adlerowiec, Alberta Benecke, Aleja Armii Krajowej z wyłączeniem nr 31A do nr 31F, Andersena, Babiego Lata, Bartnicza, Bartocka, Bażancia, Belgradzka, Beskidzka, Bieszczadzka, Błękitnego Nieba, Bogusławskiego, Boguszowicka, Bolesława Leśmiana, Bratysławska, Brodecka, Brzezina, Cegielnia, Chemiczna, Chlebowa, Chmielna, Chopina, Cysterska, Czapli, Czesława Miłosza, Daleka, Dobra, Dolna, Dożynkowa, Drwali, Emilii Plater, Feliksa Nowowiejskiego, Folwarecka od nr 3 do nr 147 (nieparzyste) i od nr 14E do nr 130 (parzyste), Franciszka Smusza, Gajowa, gen. Józefa Hallera, Gliniana, Głęboka, Gminna, Górna, Górnicza, Graniczna, Gryczana, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Gwarków, Harcerzy Buchalików, Henryka Góreckiego, Ireny Szewińskiej, Izerska, Jagodowa, Jana Gajdy, Jana Kiepury, Janasa, Jankowicka, Jerzego Giedroycia, Jesionek, Jeziorna, Jeżynowa, Jęczmienna, Józefa Elsnera, Józefa Wyrobka, Kaczeńców, Karkonoska, Karłowicza, Karola Kurpińskiego, Karpacka, Kasztanowa, Klajok, Kłapczyka, Kłokocińska, Kochanowskiego, Kojzara, Kolona, Kominka, Komunalna, Konopnickiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Konwaliowa, Kradziejówka, Kraszewskiego, Krótka, ks. Antoniego Masarczyka, ks. Adama Bieżanowskiego, ks. Karola Brzozy, Kwiatowa, Lasoki, Lazurowa, Lizbońska, Lokalna, Londyńska, Lotniskowa, Lwowska, Łąkowa, Łęgowa, Madrycka, Magnolii, Makowa, Malinowa, Marii Skłodowskiej‑Curie, Marzeń, Miętowa, Miła, Na Wzgórzu, Niedzielna, Niska, Norwida, Obiegowa, Ogniowa, Orkana, Orkiszowa, Orzeszkowej, Oskara Kolberga, Pagórkowa, Pałki, Pańskie Łąki, Paryska, Pawła Lokaja, Perkoza, Pienińska, Piękna, Piwonii, Plonowa, Pochyła, Pogodna, Polna, Porannej Rosy, Poziomkowa, Północna, Prusa, Przemysłowa, Przyjemna, Pszenna, Ptasia, Raciborska, Reja, Rolnicza, Rozmarynowa, Równa, Różana, Rudzka, Rybnicka od nr 29 do końca (nieparzyste), Rybnicka od nr 50 do końca (parzyste), Rzeczna, Rzepakowa, Rzymska, Sielska, Sienkiewicza, Siewna, Skarbek, Skośna, Skrzeczkowicka, Słomkowa, Spacerowa, Spadzista, Spichlerzowa, Spokojna, Starowiejska, Statki, Stroma, Sudecka, Szczejkowicka, Sztygarska, Szybowa, Szykowna, Szymanowskiego, Śpiewu Ptaków, Średnia, Świąteczna, Świerklańska, Świętokrzyska, Tatarakowa, Tęczowa, Towarowa, Tulipanowa, Tuwima, Tymiankowa, Urodzajna, Wakacyjna, Warszawska, Wczasowa, Węglowa, Widok, Wiedeńska, Wiejska, Wieniawskiego, Wiklinowa, Wileńska, Wiśniowa, Witolda Lutosławskiego, Włościańska, Wodzisławska od nr 32 do końca (parzyste), Wodzisławska od nr 51 do końca (nieparzyste), Wojciecha Kilara, Wrzosowa, Wspólna, Wybickiego, Wygoda, Wypoczynkowa, Wysoka, Za Miastem, Zachodnia, Zakątek, Zalew, Zapachu Lasu, Zbigniewa Herberta, Zbożowa, Zdrojowa, Zielona, Ziemska, Złote Łany, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego, Żniwna, Żurawia, Żurawinowa, Żwaka, Żwirowa, Żytnia, Żyzna.

