Wybory prezydenckie 2020 w Żorach wyłącznie korespondencyjne? Dziś rekomendacja ministra dla PKW

Takiego wyboru nie będą mieli mieszkańcy gmin w których tzw. głosowanie kopertowe będzie obowiązkowe ze względu na pandemię koronawirusa. Ostateczna decyzja należy do Państwowej Komisji Wyborczej. Uchwała w tej sprawie ma zostać podjęta do 21 czerwca.

Rekomendacje dla PKW w tej sprawie minister zdrowia Łukasz Szumowski ma ogłosić dzisiaj.

Koronawirus w Żorach

Aktualnie w Żorach 734 osoby jest objętych kwarantanną. Ostatniej doby potwierdzono 4 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem (w środę i czwartek były to w sumie 45 osoby). Oznacza to, że do dziś w naszym mieście potwierdzono łącznie 523 przypadki zarażenia. 203 osoby to ozdrowieńcy.