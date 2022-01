Wycieczki rowerowe do 20 km od Żor. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rowerem w pobliżu Żor

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 20 km od Żor, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Żorach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 16 stycznia w Żorach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 110,43 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 3 168 m

Suma zjazdów: 3 231 m

Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Żor

Wyjazd do Katowic celem odwiedzenie obiektów krajoznawczych wytypowanych w książeczce KOT, chodzi o gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz osiedle robotnicze Nikiszowiec. Trasa wiodła: Rybnik, Czuchów, Dębieńsko, Bujaków, Paniowy, Panewniki, Brynów, Park Tadeusza Kościuszki, Urząd Wojewódzki i Sejm Śląski oraz Nikiszowiec. Powrót to: Nikiszowiec, Giszowiec, Lasy Murckowskie, Piotrowice, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Przegędza i Rybnik i jak za każdym razem dużo atrakcji po trasie, że nie sposób wszystkiego opisać. Pogoda niesprzyjająca rowerzystom zbyt silny wiatr, który skutecznie utrudniał jazdę. Mimo to cel został osiągnięty, cała trasa wg licznika to 115.65 km.

