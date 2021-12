Wycieczki rowerowe do 20 km od Żor. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Trasy rowerowe z Żor

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Żor, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w Żorach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 19 grudnia w Żorach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Bunkry i krzyże pokutne Pszczyna

Stopień trudności: 1

Dystans: 105,04 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 043 m

Suma zjazdów: 1 052 m

Trasę dla rowerzystów z Żor poleca Lukas

Dziś korzystając z wolnego dnia od pracy i wiedząc już o tym fakcie dzień wcześniej ;) zaplanowałem wyjazd w kierunku Pszczyny w celu zobaczenia schronów, bunkrów powojennych, ale wcześniej udałem się śladem Krzyży Pokutnych w Krzyżowicach i Studzionce potem dale w kierunku Pszczyny prze Wisłę Małą i Wielką z małym odskokiem nad Zalew Goczałkowicki, niestety w tych okolicach cały czas, aż do Pszczyny utrudniał mi jazdę mocno wiejący wiatr w twarz, po dotarciu do Pszczyny odwiedziłem Zamek w celu potwierdzenia w książeczce Pttk i dalej w kierunku zaplanowanych miejsc, bunkry powojenne, zaplanowane były trzy ale odszukałem dwa z nich, jednego nie odnalazłem, prawdopodobnie ślad po nim zagonił....

Dalsza jazda już w kierunku domu przez Czarków, Suszec, Żory...

Nie wspomniałem jeszcze wcześniej że w Szczejkowicach zaplanowałem również znalezienie Krzyża Pokutnego, ale niestety nie udało się, nawet po rozmowach z miejscowymi ludźmi, poinformowali mnie że był okres gdzie krzyż był odnowiony, ale niestety wandale go zniszczyli i nie pozostał po nim nawet ślad, szukałem już mimo informacji miejscowych, ale nie znalazłem...

Nawiguj