Wyczuli gaz na Sikorskiego w Żorach. Senior włączył kuchenkę, ale nie zapalił palnika

Kiedy może wybuchnąć gaz?

Gaz tworzy mieszankę wybuchową w stężeniu między 5 a 15 proc. Jeżeli uzbiera się go tyle w pomieszczeniu, to wystarczy iskra: kontakt, zapałka i dochodzi do wybuchu. Jeżeli będzie go powyżej 15 proc., to gaz nie wybuchnie, bo będzie za mało powietrza i nie stworzy mieszanki wybuchowej. Z kolei te pięć procent można bardzo szybko osiągnąć, jeżeli pomieszczenie nie jest wentylowane i nie ma odpowiedniej jego cyrkulacji.

Kiedy dochodzi do eksplozji gazu, skutki najczęściej są dramatyczne. Właściciele kotłów (np. popularnych junkersów) nie mają się jednak czego obawiać, jeśli w korzystaniu z nich przestrzegają kilku ważnych zasad. Jakie to zasady?