Wyjątkowy, integracyjny plac zabaw w Żorach już otwarty! To niezwykłe miejsce do zabawy dla osób z niepełnosprawnościami

Integracyjny plac zabaw w Żorach już otwarty

- Dwa lata temu aplikowaliśmy o środki finansowe do Fundacji Drzewo i Jutro, na wybudowanie tego fantastycznego, integracyjnego placu zabaw. Miejsce to ma pokazać włączenie społeczne. Chcemy dowieść, że dzieci bez względu na to jakie mają możliwości, jaki mają potencjał i czy są osobami z niepełnosprawnościami czy nie, mogą korzystać oraz czerpać radość na tak fantastycznym placu zabaw. Jesteśmy nim zachwyceni – mówi Izabela Bester, Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Żorach.

- Oprócz tego, że mamy do dyspozycji fantastyczne urządzenia, które ewoluują feerią barw i kolorów, to tak naprawdę takie place zabaw kształcą umiejętności motoryczne, ale i zdolność fizyczną. W założeniu mają niwelowanie napięć emocjonalnych i fizycznych, więc nie pozostaje nic innego jak tylko korzystać z tego miejsca – podkreśla Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Żorach.

Plac zabaw sfinansowany dzięki wsparciu fundacji

Plac zabaw powstał dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro, która zajmuje się wspieraniem ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja w całości sfinansowała jego budowę i wyposażenie. To również miejsce pełne niezwykłych urządzeń, zaś wszystkie z nich są dostosowane do osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Jak podkreśla Jacek Grajewski, kierownik Projektów Infrastrukturalnych Fundacji Drzewo i Jutro, miejsce to powstało, by terapeutyzować przez zabawę.

- Wszystkie urządzenia zostały dostosowane do tego, by dzieci i dorośli z niepełnosprawnościami, mogli wyrabiać w sobie odwagę, wzmacniać zmysł równowagi oraz wzmacniać wszystkie mięśnie obwodowe. Cieszymy się, że możemy wspierać ośrodki w takich działaniach, bo wiemy jak ciężko jest im pozyskiwać pieniądze na tego typu place zabaw – mówi Jacek Grajewski.

Plac zabaw cieszy nie tylko dzieci, ale i rodziców

- Plac zabaw jest przebojowy, bardzo mi się podoba i mój syn na pewno będzie z niego korzystał. Mieliśmy okazję być na podobnym placu zabaw w Warszawie, ale ten w Żorach jest zdecydowanie większy i przepiękny. Widać, że jest również bezpieczny - podkreśla jedna z mam, która odwiedziła to miejsce.

Nowy plac zabaw integruje wszystkie dzieci, tak by mogły wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu i by ci mniej sprawni nie czuli się izolowani. Dla osób, które poruszają się na wózkach, to jednocześnie ogromna szansa na zabawę, tak jak to robią wszystkie zdrowe dzieci. Budowa nowego placu zabaw to koszt ponad 400 tys. zł, w całości sfinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro.