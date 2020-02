Wykonawca chce przedłużyć remont wiaduktu na Nowopszczyńskiej w Żorach

- Czy nie można przymusić (pracowników wykonawcy - red.) żeby pracowali na trzy zmiany. Pogoda jest sprzyjająca. Mogą pracować po 12 godzin. 65 dni to bardzo długo - mówiła radna Małgorzata Celińska.

Sprawa modernizacji wiaduktu na ulicy Nowopszczyńskiej w Żorach poruszona została na ostatniej sesji Rady Miasta. Dowiedzieliśmy się, że wykonawca inwestycji zwrócił się do Urzędu Miasta z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizowanej inwestycji. Zaproponował 65 dni. To oburzyło nie tylko mieszkańców, ale też radną Małgorzatę Celińską.

Trwa remont wiaduktu wzdłuż ulicy Nowopszczyńskiej w Żorach. To bardzo kłopotliwa inwestycja dla mieszkańców z tego rejonu, ale i kierowców poruszających się trasą do Pszczyny i z powrotem. Słychać, że remont może się przedłużyć...

Do sprawy odniósł się Jacek Próchnicki, pełnomocnik prezydenta ds. infrastruktury. Przyznał, że doszło do spotkania z przedstawicielami wykonawcy, kierownikiem budowy oraz inżynierem nadzorującym inwestycję.

- Firma otrzymała wyraźne nasze stanowisko dotyczące terminu realizacji i postępów prac. Rozumiem, że ta inwestycja jest realizowana w najmniej sprzyjającym okresie, jeśli chodzi o porę roku. Zdecydowane stanowisko co do terminu zakończenia prac zostało wyrażone i sądzę przyjęte do wiadomości - tłumaczył Jacek Próchnicki.

Według umowy inwestycja realizowana od lata ma być zakończona do 30 kwietnia.

Płyta w złym stanie, konieczna wymiana

Pod koniec lipca rozpoczął się zapowiadany remont wiaduktu nad torami wzdłuż ulicy Nowopszczyńskiej w Żorach.

- Po awarii fragmentu płyty wiaduktu, przez którą w jezdni powstawała dziura, wykonana została szczegółowa ekspertyza sprawdzająca stan techniczny całego wiaduktu. Wykazała ona, że płyta żelbetowa jest w złym stanie i konieczna jest jej całkowita wymiana - tłumaczy Adrian Lubszczyk, Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Żorach.