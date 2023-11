"Wylotówka” z Żor już prawie gotowa. W kierunku Jastrzębia jeździ się sprawniej i szybciej. Co jeszcze trzeba wykonać? ZDJĘCIA

Jak przyznaje, cały teren wokół nowej drogi z ulicami Towarową i Gajową szybko się rozwija. Stąd bardzo ważny jest dojazd i wyjazd ze strefy. Powstają kolejne zakłady produkcyjne. Jest sklep, są bistra. W strefie przemysłowej znajduje się jeszcze sporo wolnych gruntów. To miejsce, gdzie z pewnością zainwestują kolejne firmy. Co ważne, w sercu strefy od lata tego roku działa Akcelerator Biznesowy KSSENON, który zapewnia wszechstronne wsparcie przedsiębiorcom.

- Droga wylotowa z Żor do Jastrzębia-Zdroju już w zasadzie powstała. Można obserwować efekty tej inwestycji. Jej celem jest ułatwienie, usprawnienie wyjazdu z naszego miasta w kierunku Jastrzębia. Z trasy już korzystają mieszkańcy, jak i firmy zlokalizowane w strefie przemysłowej – mówi Adrian Lubszczyk, naczelnik wydziału promocji, kultury i sportu Urzędu Miasta Żory.

Żorska „wylotówka” w kierunku Jastrzębia-Zdroju stanowi kontynuację Alei Armii Krajowej i została połączona z Aleją Jana Pawła II na wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą Gajową za pomocą ronda turbinowego. W miejsce to doprowadzono drogi łączące Al. Jana Pawła II i ulicę Gajową.

Miliony dofinansowania z Polskiego Ładu

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całość zakłada realizację sześciu zadań o łącznej wartości 28 481 000,00 zł. „Budowa drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia Zdroju od skrzyżowania z ul. Towarową do skrzyżowania z ul. Gajową wraz z budową łączników do Al. Jana Pawła II i ul. Gajowej, parkingu razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym (wraz z budową zbiornika ziemnego, ścianą oporową, zabezpieczeniem i przebudową teletechniki, rozbiórką i budową stacji transformatorowej, przebudową i zabezpieczeniem gazociągu, przebudową hydrantów)" to koszt 13.212.713,75 zł brutto. Termin realizacji upływa 25 grudnia tego roku. Pozostało dokończenie parkingu.