Wymazobus pobiera próbki do badań od mieszkańców Gliwic, Raciborza, Rybnika i Żor. Zobaczcie auto, które pomaga badać obecność koronawirusa

- Osoby wytypowane do badania są o tym informowane wcześniej przez lokalne Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne. My dodatkowo uprzedzamy je około 20 minut przed naszym przyjazdem – wyjaśnia załoga raciborskiego wymazobusu.

– Przed każdym pobraniem próbki zakładamy dodatkowy kombinezon i rękawiczki. Osoba badana proszona jest o wyjście na próg swojego mieszkania/domu w celu pobrania wymazu. Wymaz pobierany jest z gardła za pomocą specjalnej pałeczki do wymazów. Próbka trafia do podpisanego pojemnika, a następnie do lodówki. Trwa to chwilkę, a znacznie więcej czasu zabiera nam przebranie się i dezynfekcja po każdym takim pobraniu – dodają.