Wypadek na Folwareckiej w Żorach. Dwie osoby ranne, w tym jedna ciężko. Kierowca zasnął za kierownicą

Dwie osoby ranne, w tym jedna w bardzo ciężkim stanie, to finał sobotniego wypadku, do którego doszło w Żorach na ulicy Folwareckiej w Żorach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca zasnął za kierownicą, wjechał na chodnik i potrącił idących nim pieszych. Policjanci ustalili, że mężczyzna był trzeźwy i wracał do domu po nocnej zmianie.

Wypadek na Folwareckiej w Żorach W sobotę (25.04) około 7.00 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło przy ulicy Folwareckiej w Żorach. Jak wstępnie ustalili wysłani na miejsce policjanci, 30-letni kierowca seata nagle zjechał na chodnik, gdzie potrącił kobietę i mężczyznę. Poszkodowanym w wypadku na pomoc ruszyli świadkowie. - Mundurowi ustalili również, że 30-letni kierowca wracał po nocnej zmianie do domu. Jadąc ulicą Folwarecką w Żorach zasnął, stracił panowanie nad kierownicą, wjechał na chodnik i uderzył w pieszych - informuje asp. szt. Kamila Siedlarz z Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Zobacz galerię (3 zdjęcia) 42-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna, w ciężkim stanie, zostali przetransportowani do szpitala. Odebrali prawa jazdy Policjanci apelują o rozwagę za kierownicą i przypominają, że prędkość nie popłaca. Przekonało się o tym w ostatnich dniach dwóch mężczyzn, którzy stracili prawo jazdy za zbyt szybką jazdę. Konsekwencje poniesie też trzeci kierowca, którego pomimo, że nie ma uprawnień wciąż "ciągnie za kółko". Policjanci z żorskiej drogówki odebrali prawo jazdy 24-latkowi z powiatu pszczyńskiego, który jadąc Aleją Zjednoczonej Europy w Żorach przekroczył prędkość o 50 km/h. Został przyłapany, gdy pędził volkswagenem 124 km/h. Mundurowi ukarali kierowcę 500-złotowym mandatem karnym i 10 punktami. Jego los podzielił również mieszkaniec powiatu rybnickiego, który w tym samy miejscu jechał alfą z prędkością 106 km/h. 22-latka spotkała też identyczna kara. zobacz galerię (3 zdjęcia) Wypadek na Folwareckiej w Żorach. Dwie osoby ranne, w tym je... zobacz galerię (3 zdjęcia) Z kolei w piątek (24.04) na ulicy Wodzisławskiej policjanci do kontroli zatrzymali kierowcę volkswagena. 61-letni mieszkaniec Żor prowadził samochód pomimo, że nie miał uprawnień. Jak wykazała kontrola policyjna mężczyzna w przeszłości wielokrotnie, w ten sam sposób, łamał prawo i pomimo wcześniejszych kar nadal je lekceważył. Mężczyzna wkrótce stanie przed sądem, policjanci wnioskują o objęcie go całkowitym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo