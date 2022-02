Wypadek na obwodnicy Żor. Honda zderzyła się z fordem. Sprawca nie miał prawa jazdy. W sieci pojawiło się dramatyczne wideo ze zdarzenia

Wracamy do tematu dramatycznego wypadku, do którego doszło na początku stycznia na obwodnicy Żor, na ul. Nad Rudą. Przypomnijmy, 3 stycznia, około godziny 16:20 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. W prawidłowo jadącego forda uderzyła jadąca z przeciwnej strony honda.

- 44-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z fordem rangerem - relacjonował nam wówczas mł. asp. Marcin Leśniak, rzecznik prasowy żorskiej policji.

Zobaczcie WIDEO

Samochodami podróżowały w sumie trzy osoby. Dwie z nich zostały ranne. Do szpitala trafili sprawca wypadku - kierowca hondy - oraz pasażer terenowego forda.