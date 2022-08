Wypadek w Żorach. Osobówka i skuter zderzyły się na skrzyżowaniu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie przebiegu zdarzenia Piotr Chrobok

Auto z jednośladem zderzyły się najprawdopodobniej na skutek wymuszenia pierwszeństwa przez jedno z nich, ale to ustalają policjanci. Jednak wszystko wskazuje na to, że jako kolizja zostanie zakwalifikowane zderzenie samochodu osobowego i skutera, do którego doszło na skrzyżowaniu ul. Nowopszczyńskiej i Wyzwolenia w Żorach.