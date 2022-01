Wypadek w Żorach. Potrącił kobietę na przejściu, 64-latka trafiła do szpitala

We wtorek 18 stycznia około godziny 7:00 na ul. Minimalnej w Żorach doszło do potrącenia pieszej na przejściu dla pieszych. Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen, 38-letni mieszkaniec powiatu jastrzębskiego nie zauważył pieszej i potrącił, gdy 64-latka schodziła już z przejścia dla pieszych.

Pomimo, iż na tym odcinku drogi występuje strefa ograniczonej prędkości do 40 km/h, to nie uchroniło to pieszej przed groźnymi urazami. Z obrażeniami głowy kobieta trafiła do szpitala. Kierujący i piesza okazali się trzeźwi. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 38-latkowi.

Teraz sprawą zajmie się sąd, a kierującemu prócz grzywny grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.