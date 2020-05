Wypadek w Żorach: Renault wypadło do rowu w Rogoźnej. Kierowca pijany

Wypadek w Rogoźnej

We wtorek (12.05) około godziny 5.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji w dzielnicy Rogoźna. Kiedy przybyli na miejsce przy jednej z posesji zauważyli wywrócony na boku samochód i poturbowanego mężczyznę. Natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali karetkę.

- Drugi z patroli ustalił w tym czasie, że 30-latek na zakręcie drogi stracił panowanie za kierownicą, przejechał przez chodnik i trawnik, po czym uderzył w betonową podstawę słupa telefonicznego, wywrócił samochód i "zatrzymał się" na ogrodzeniu. Niestety badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy - informują policjanci.

W wydychanym powietrzu miał ponad 1,5 promila alkoholu. Rybniczanin trafił z ogólnymi obrażeniami ciała do szpitala, gdzie pobrano od niego dodatkowo krew na badania.

Uciekła z miejsca zdarzenia

Również we wtorek, ale ok. 13 na skrzyżowaniu ulic Raciborskiego z Mikołowską doszło do kolizji, którą spowodowała nietrzeźwa kierująca. 64-latka wyjeżdżając z Raciborskiego nie dostosowała się do znaku "STOP" i uderzyła w prawidłowo jadącego volkswagena.