Wypadek w Żorach. Samochód dosłownie wbił się w słup. Za kierownica siedział 19-latek

W poniedziałek 18 grudnia, około godziny 8:00 dyżurny żorskiej policji otrzymał wezwanie do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego na ulicy Kradziejówka. Patrol ruchu drogowego bezzwłocznie pojechał na miejsce, a wraz z nim służby ratunkowe. Tego poranka na szosie miejscowo występowała gołoledź, która mogła utrudniać właściwą ocenę warunków drogowych.

- Kierujący samochodem 19-laterk był trzeźwy. Jak wynika z ustaleń mundurowych nie dostosował prędkości do warunków na drodze, utracił panowanie i podróż zakończył na przydrożnym słupie energetycznym. Tłumaczył stróżom prawa, że spieszył się do pracy, gdyż chwilę wcześniej musiał wrócić się do domu, po zapomnianą rzecz - informuje żorska policja.