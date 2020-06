Wypadek w Żorach. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe

Hołownia: Zagłosuję na Trzaskowskiego w II turze

– Jeżeli do II tury wejdzie Rafał Trzaskowski, wejdzie PO, to oczywiście, że na niego zagłosuję. Wszystko jest lepsze, mniejsze zło – oznajmił w mediach społecznościowych Szymon Hołownia. Dodał jednak, że to on, jako niezależny kandydat, ma największe szanse pokonać w II turze wy...