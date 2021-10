Wyremontowane wnętrze dworca kolejowego w Żorach - tak wygląda. Zobaczcie ZDJĘCIA! Wkrótce budynek będzie użytkowany

Nowy budynek dworca kolejowego w Żorach. Tak wyglądają jego wnętrza. Byliśmy w środku. Wkrótce budynek będzie użytkowany. Zobaczcie!

Jeszcze w tym roku - według zapowiedzi władz miasta ma być oddany do użytku remontowany budynek dworca kolejowego w Żorach. Obecnie wciąż trwają w nim prace. Mimo to, nam udało się wejść do środka!

Jak informuje Urząd Miasta w Żorach firma odpowiedzialna za wykonanie prac na zewnątrz budynku już je zakończyła. Na przeszkodzie w użytkowaniu dworca wciąż pozostaje jednak jego wykończenie wewnątrz.