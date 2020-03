Wywożą niebezpieczne chemikalia z Żor. Wyjechały kolejne 22 tony. Ile potrwa cała akcja?

Do tej pory z ulicy Sosnowej w Żorach wywieziono ponad 200 ton niebezpiecznych chemikaliów z ok. 650 ton. Koszty ponosi firma ZO Eurobau do której należy posesja.

Powodem takiego stanu rzeczy są ograniczone moce przerobowe firm (spalarni i oczyszczalni ścieków), które zajmują się tego typu działaniem. Z informacji jaką wówczas przekazał radnym pełnomocnik prezydenta do spraw infrastruktury Bronisław Pruchnicki wynikało, że najbardziej niebezpieczne związki lotne zostały już wywiezione do spalarni. Przy ulicy Sosnowej pozostały te najmniej uciążliwe ze względu na parowanie. Mają być one też łatwiejsze i tańsze w usuwaniu.

Do czasu ujawnienia przez policję nielegalnego składowiska odpadów, K. M. zaparkował łącznie 14 naczep zawierających odpady płynne. W okresie od stycznia do lutego nabywał on naczepy od różnych osób. K. M. , pomimo iż nie posiadał decyzji zezwalającej na gospodarowanie odpadami systematycznie odbierał uprzednio zmagazynowane na hali w Siemianowicach odpady i składował je na posesji w Żorach u Z.O..

Przeprowadzone w miejscu nielegalnego składowania odpadów oględziny pozwoliły na ustalenie, iż na posesji w Żorach znajduje się 14 naczep, a na każdej z ich znajdowała się duża ilość pojemników w postaci mauzerów oraz beczek. Naczepy były załadowane całkowicie, można zatem przyjąć, iż łączna ilość pojemników to co najmniej około 50 sztuk, co daje łączną sumę co najmniej około 700 pojemników (w przypadku pojemników o mniejszej pojemności nawet więcej).