Wzruszająca uroczystość w Żorach! ZŁOTE GODY 2023. Są małżonkami już od ponad 50 lat. Zostali uhonorowani przez prezydenta Waldemara Sochę

Złote gody 2023 w Żorach

To wyjątkowa chwila dla kilkudziesięciu par małżeńskich z Żor, które obchodziły swoje złote gody. We wtorek 14 listopada, małżonkowie zostali odznaczeni przez prezydenta Żor, który złożył życzenia zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na co dzień oraz wszelkiej pomyślności.

Zobacz zdjęcia - kliknij tutaj

- Życzę Państwu również, aby tak jak dotychczas, Rodzina i Przyjaciele otaczali Państwa życzliwością i troskliwością, a wspólnie przeżyte lata były dla Państwa źródłem satysfakcji z życiowych dokonań – życzył jubilatom prezydent Waldemar Socha.

Każda z par otrzymała odznaczenia, które zostały nadane jubilatom przez prezydenta Polski, a w jego imieniu wręczył je prezydent Żor. To wyjątkowe medale w kształcie kształt stylizowanej, sześciopromiennej gwiazdy. Na awersie umieszczone zostały dwie srebrzone róże. Na odwrotnej stronie umieszczony został monogram RP i napis: "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie".