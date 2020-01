Z 10-latkiem okradł sieciówkę w Żorach. Zabrali noże i jajka niespodzianki

Policjanci apelują do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców kradzieży.

Pierwszy z nich to mężczyzna w wieku 25-30 lat, wzrostu ok. 175 cm, ogolony na łyso, ubrany w szarą kurtkę sportową, czarne spodnie dresowe i czarne buty. Druga osoba to dziecko – chłopiec w wieku ok. 10 lat.

- Mężczyzna jest podejrzewany o to, że wraz z chłopcem, najprawdopodobniej działając wspólnie i w porozumieniu, w jednej z żorskich sieciówek dokonał kradzieży 4 noży, 2 balsamów po goleniu i 48 jajek-niespodzianek - słyszymy w żorskiej komendzie.

Wszelkie informacje, również anonimowe, przyjmowane są pod numerami tel.: 32 47 88 337, 32 47 88 281, 32 47 88 200.