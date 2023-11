Z Żor wyruszyły dary dla ukraińskiego Tetyjowa. To prawie 6 ton żywności i środków higienicznych

Z Żor wyruszyły dary dla ukraińskiego Tetyjowa

13 palet, a w nich żywność i środki higieniczne - konserwy, kasza, cukier, dania gotowe, mydła, szampony oraz pampersy. Dodatkowo do transportu dołączono 50 materacy do łóżek. To wszystko wyruszyło z Żor do ukraińskiego Tetyjowa, znajdującego się w Obwodzie Kijowskim.