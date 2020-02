Za 50-latkiem wydano aż 7 nakazów zatrzymania. W końcu wpadł

50-latek bez stałego miejsca zamieszkania był poszukiwany przez rybnicki sąd. 4 nakazy zatrzymania wydał za nim również Sąd Rejonowy w Żorach i głównie dotyczyły one zarządzeń w sprawie nieuiszczonych grzywien. Mężczyzna miał na swoim koncie także karę pozbawienia wolności za rozbój, a do tego, do dwóch spraw był poszukiwany przez żorską prokuraturę.

We wtorek (4.02) po godz. 16 w Świerklanach namierzyli go policjanci z wydziału kryminalnego, pojechali w ustalone miejsce i zatrzymali mężczyznę. 50-latek odsiaduje już swoje wyroki, których łącznie ma do odbycia blisko roku i 9 miesięcy.