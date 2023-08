Za nami 10. Żorski Dzień Rodziny. Moc atrakcji czeka na mieszkańców w Parku Cegielnia

Jeszcze do godziny 20:00 mieszkańcy Żor i okolic mogą skorzystać z wielu atrakcji, które czekają na nich w Parku Cegielnia. To właśnie tam odbywa się jubileuszowy, bo 10. już Żorski Dzień Rodziny. Na uczestników czeka mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Dostępnych zupełnie za darmo jest aż dziewięć ogromnych urządzeń pneumatycznych o różnym stopniu trudności.

- To między innymi koszykówka, miotła, zjeżdżalnia, snowtubing, a także bramka celnościowa. Dla osób lubiących wyzwania a także rywalizację dostępny będzie GIGANTYCZNY TOR złożony z gladiator, wipe aut, trapez oraz wieży do skoków. Impreza plenerowa to również doskonała okazja do aktywności fizycznej. W świat sportu i rekreacji zaprosi dzieci i młodzież STREFA DECATHLON. Na dzieci będą czekały specjalne stanowiska sportowo-rekreacyjne a zapisując się przez DECATHLON GO, będzie można zdobyć dodatkowe nagrody. Dostępne będzie stanowisko serwisu rowerowego a także odbędzie się konkurs z nagrodą główną "Rozłóż namiot w 2 sekundy" - zapowiadali jeszcze przed rozpoczęciem imprezy jej organizatorzy.