Za nami X Żorski Bieg Ogniowy. Ponad 600 biegaczy stanęło na starcie wyjątkowego biegu!

To było wyjątkowe wydarzenie na biegowej mapie Żor. Za nami X jubileuszowy Żorski Bieg Ogniowy, podczas którego aż 616 zawodników zmierzyło się z 5-kilometrową trasą. To część obchodów Święta Ogniowego, które co roku organizowane są w Żorach, na znak tragicznego pożaru z 1702 roku.

Pierwsi zawodnicy pojawili się na mecie już po niespełna 15 minutach. Wśród nich najlepszy okazał się Bartosz Jarczok, który dystans 5 km pokonał w czasie 14 min i 38 sekund. Drugi na mecie pojawił się Mateusz Mrówka, a za nim znalazł się Paweł Buczek. Wśród pań zwyciężyła Michalina Mendecka-Zejdler.

Wśród mieszkańców Żor najlepszy okazał się Kuba Tesluk, który dotarł do mety po 16 min i 18 sekundach. Wśród pań, najlepszą żorzanką okazała się Izabela Kubiak z czasem 19 min. 49 sekund.

Pełne statystyki dotyczące biegu można zobaczyć na stronie: www.,wyniki.datasport.pl/results4162/indexnew.php.