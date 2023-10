Zabawne MEMY o lekarzach. Służba zdrowia na celowniku internetowych śmieszków. Znasz te sytuacje z autopsji? Redakcja

Lekarze to ludzie, którzy zasługują na wyjątkowy szacunek. Ratują ludzkie zdrowie i życie. Swoją widzę i doświadczenie zdobywają przez lata, po to by nam służyć. Internauci nie omieszkali nie skorzystać z okazji do tego, by swoje doświadczenie z wizytami lekarskimi przenieść na popularne MEMY.