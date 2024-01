Zachwycająca studniówka 2024 I LO im. K. Miarki w Żorach - ZDJĘCIA. Przepiękny polonez w wykonaniu maturzystów i zabawa do białego rana!

Przepiękna studniówka maturzystów Miarki w Żorach

W sobotę 20 stycznia, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, czyli popularnej Miarki, nie myśleli o nauce, a o jednym z najważniejszych wydarzeń swojego życia. Maturzyści bawią się na studniówce, która odbywa się na sali bankietowej Arkadia w Żorach. To właśnie tam spotkali się uczniowie I liceum i technikum nr 4, by wspólnie ze swoimi partnerami i nauczycielami, bawić się do białego rana.

- Pewna znana osoba powiedziała kiedyś takie fantastyczne słowa, które mogą być ubrane w melodię: "ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy". Kilka lat czekaliście na ten dzień. Ten dzień nastąpił i dziś spełni się Wasze jedno z największych marzeń, by zatańczyć na balu maturalnym. COMPONENT {"params":{"video_id":"121529"},"component":"video"} My jako wychowawcy i nauczyciele bardzo się cieszymy, że wspólnie z Wami możemy uczestniczyć w tej imprezie. Życzymy Wam jak najlepszej imprezy, by ten dzień był jednym z najpiękniejszych w Waszym życiu. Żebyście go zapamiętali i cały czas powtarzali, jak to było na naszej studniówce. Wszystkiego dobrego - mówił Mariusz Gębarowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, po czym w sali rozległy się gromkie brawa.

Studniówka odbyła się w przepięknie wystrojonej sali bankietowej Arkadia w Żorach RL

To wyjątkowe wydarzenie wymagało specjalnych przygotowań, zarówno od pań, jak i od panów. Panie pojawiły się w przepięknych sukienkach, zaś panowie w dostojnych garniturach. Choć zanim ruszyli do poloneza pojawiło się nieco stresu, później przyszedł już czas tylko na zabawę. Jak podkreślali sami uczniowie, tej nocy chcą się po prostu dobrze bawić i choć na chwilę zapomnieć o przygotowaniach do matury.