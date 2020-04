Zakażony górnik z kopalni Jankowice: "Oficjalnie nie nałożono na mnie kwarantanny. Panuje chaos"

Jak wykonał pan badanie? Po kilku dniach zaniepokoiły mnie wspomniane objawy. Podobne miała żona. Z kopalni nie miałem żadnych informacji, instrukcji. Pojechałem do szpitala, wytłumaczyłem gdzie pracuję, jakie mam objawy. Pobrano od nas wymazy i na drugi dzień były wyniki. Pozytywne w obu przypadkach. Co było potem? Przekazano mi, żebym się skontaktował z zakładem pracy i sanepidem. BHP przekazałem sytuację, odznaczyli nazwisko na liście i życzyli zdrowia. Sanepid to dłuższa historia. Kiedy otrzymałem wynik przez pierwszy dzień nie mogłem się dodzwonić. Próbowaliśmy nawet na dwa telefony. Nie było szans. Non stop linia zajęta. Kiedy pojawił się sygnał to tylko przez moment, potem było odrzucenie połączenia. Udało się na drugi dzień. Przeprowadzono wywiad, zebrano dane i polecono, żeby w razie niepokojących objawów kontaktować się ze szpitalem zakaźnym w Raciborzu. Poinformowano, że wkrótce na telefon przyjdzie SMS z aplikacją do ściągnięcia. Minęło kilka dni i dalej ten SMS nie przyszedł. Policja też nie sprawdza czy jesteśmy w domu. Tak to wygląda w praktyce.

Jak mogło dojść do zakażenia? W ubiegłym tygodniu otrzymałem telefonicznie informację od kolegi, że jedna z osób z którą pracowaliśmy ma koronawirusa. Jedyną styczność jaką miałem z tą osobą, to rozmowa z zachowaniem dystansu. Dwa dni później straciłem węch, smak. Pojawiły się lekkie duszności, kaszel. Temperatury nie miałem, co najwyżej okolice 37 st. Do tego osłabienie. Przejście kilku kroków i trzeba odpocząć. Jeśli przyjąć, że choroba rozwija się 7 dni , to równie dobrze mogłem zarazić się szybciej. Być może moi koledzy również. Oni jednak wciąż czekają na wymaz i wyniki.

Czyli chaos...

Jak wspomniałem, to kolega poinformował mnie, że mieliśmy w bliskim otoczeniu przypadek koronawirusa. Nie zadzwonił do mnie przełożony, czy ktoś z BHP. Dowiadujesz się tak naprawdę nieoficjalnie, że masz zablokowaną kartę, więc do pracy nie masz po co przychodzić. Dobrze, ale nikt nie informuje co robić i co dalej. Sprawdziłem, nie byłem w policyjnym systemie do kontroli, czyli oficjalnie nie nałożono na mnie kwarantanny. Ograniczyłem wyjścia i kontakty, ale tylko z powodu własnego poczucia odpowiedzialności. Ja zostałem w domu, ale ktoś inny może potraktować to jako dodatkowe wolne i chodzić po osiedlu, wyjść do sklepu i nieświadomie zarażać. Z domu wychodzą członkowie ich rodzin, np.. małżonkowie do pracy.

Zakażeń na Jankowicach jest bardzo dużo…

Kopalnia to specyficzny i duży zakład pracy. To nie fabryka, że wyłączamy maszyny i zamykamy halę na klucz. Wiadomo, ściany trzeba utrzymać, bo nie będzie do czego wrócić. Do tego pompowanie wody, wentylacja itp. Pracować trzeba. Nikt na czole nie ma napisane, że jest chory z powodu koronawirusa. Kichanie w kopalni to normalne, bo tabaka. Wielu kaszle. Jeden, bo pali, inny ma alergię, a trzeci z powodu smogu. Do tego pracujemy w takich warunkach, że raz jest ciepło, raz wieje i naprawdę każdy kto był na dole, to wie, że często człowiek czuje się osłabiony. Gdyby każdy taki kaszlący, kichający czy osłabiony nie przychodził do pracy, to chyba zostałaby w kopalni garstka osób. Ci naprawdę chorzy z kaszlem połączonym z gorączką czy innymi objawami pozostali przecież w domach na zwolnieniach. Wszystko wskazuje na to, że wielu zaraża zanim pojawią się jeszcze pierwsze niepokojące objawy.