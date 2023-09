Zatrzymano złodziei samochodu z Żor. To nie była ich pierwsza kradzież

Dwaj mężczyźni wpadli w ręce żorskich policjantów po tym, jak z jednego ze sklepów przy Alei Zjednoczonej Europy ukradli whisky. Gdy policjanci sprawdzili kim są mężczyźni, okazało się, że na koncie 44 i 46-latka są liczne kradzieże sklepowe między innymi alkoholu oraz umyślne uszkodzenia mienia. Pod sklep, mężczyźni podjechali skradzionym wcześniej samochodem.

- Jakby jeszcze tego było mało, to do sklepu przyjechali samochodem marki Opel Astra przywłaszczonym w tym samym dniu spod bloku na osiedlu Księcia Władysława. Dzięki wnikliwym ustaleniom stróżów prawa samochód niezwłocznie wrócił do prawowitego właściciela - relacjonuje asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.