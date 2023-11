Zima zaatakowała w Żorach. Drogi są pełne wolno jadących samochodów. Kierowcy mówią, że trudno spotkać na nich choćby jeden pług ZDJĘCIA

Służby wojewody śląskiego podały, że w sześciu powiatach śnieg ma intensywnie padać do godziny 21:00, a przyrost pokrywy wynieść nawet 15 cm. Dotyczy to powiatów: Jastrzębie-Zdrój, raciborskiego, rybnickiego, Rybnik, wodzisławskiego i Żory. Temperatura spadła do minus 2 – 3 stopni Celsjusza.

Ireneusz Stajer