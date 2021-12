Zimna woda im niestraszna! Morsy na Śmieszku w Żorach znów zażywały lodowatych kąpieli. Do wody weszli w Mikołajkowych czapkach. Zobaczcie!

Kilkunastoosobowa grupa morsów-Mikołajów, w przeddzień dnia św. Mikołaja, 5 grudnia, około godziny 12:00, jak co tydzień zameldowała się w coraz zimniejszej wodzie żorskiego kąpieliska Śmieszek.

Wprawdzie, to co w morsowaniu najpiękniejsze, czyli wykuwanie przerębla, żeby wejść do lodowatej wody znów nie było dane morsom w Żorach, to pojawiły się kolejne zimowe akcenty. Przed wejściem do wody, morsy musiały stąpać po lekko przyprószonej śniegiem plaży.