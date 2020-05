Żłobek i przedszkola w Żorach nie zostaną otwarte. Sanepid wyraził negatywną opinię. Rośnie też liczba osób z koronawirusem

- Jak zamykali też było źle. Przecież jak nie chcesz, to nie posyłasz, A w czym problem, jak komuś innemu to pasuje? Twojego dziecka tam nie zaprowadzi - zwracała uwagę jedna z internautek na miejskim profilu na Facebooku.

W ubiegłym tygodniu na podstawie rozporządzeń rządowych władze Żor poinformowały, że 6 maja zamierzają wznowić działalność Miejskiego Żłobka i Przedszkoli Publicznych. Decyzja spotkała się z mieszanymi uczuciami mieszkańców. Część w internecie ucieszyła wiadomość. Zwracano uwagę, że należy powoli wracać do normalnego życia, a decyzja o posłaniu dzieci i tak na końcu należy do rodziców.

Koronawirus w Żorach

5 maja w Żorach potwierdzonych było 69 przypadków zakażeń koronawirusem. To o 18 więcej niż minionej doby. Część to pracownicy kopalni Jankowice, gdzie wykryto ognisko zakażeń (118). 308 osób objętych jest kwarantanną. Do tej pory dwie osoby zmarły, a 9 ozdrowiało.