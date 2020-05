Żłobek i Przedszkole 16 w Żorach zamknięte. Przez koronawirusa

Zainteresowani rodzice przedszkolaków i wychowanków żłobka proszeni są o bezpośredni kontakt ze swoją placówką w poniedziałek, 4 maja do godz. 13, celem zgłoszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach.

- W związku z tym, że u jednej z osób zatrudnionych w Miejskim Żłobku oraz Przedszkolu nr 16 w Żorach potwierdzono zarażenie koronawirusem, placówki te pozostają zamknięte do odwołania. O możliwości wznowienia pracy Żłobka i Przedszkola nr 16 zdecyduje Sanepid - będziemy o tym informowali na bieżąco - informuje Urząd Miasta w Żorach.

Od kilku dni - zgodnie z rozporządzeniem rządowym - w Żorach szykowano się do otwarcia przedszkoli i żłobka. Znacząco plany pokrzyżował koronawirus. Zwłaszcza w dwóch placówkach.

Na otwarcie przedszkoli i żłobków póki co nie zdecydowano się m.in. w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śl. W pierwszym z wymienionych miast, władze tłumaczą to ogniskiem zachorowań w kopalni Jankowice. W drugim i trzecim koniecznością przystosowania się do nowej rzeczywistości oraz względami bezpieczeństwa.

Koronawirus w Żorach

Zgodnie z informacjami Urzędu Miasta, do 4 maja w Żorach potwierdzono 51 przypadków zakażeń koronawirusem. 290 osób jest w kwarantannie. Dwóch chorych zmarło, a 9 pacjentów wyzdrowiało.