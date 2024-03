Złote Gody w Żorach. Te pary przeżyły ze sobą 50 lat! Były piękne bukiety, listy gratulacyjne i medale - zobacz ZDJĘCIA.

- Nasze spotkanie jest okazją, by podziękować za to, co zrobiliście dla rodzin, miasta i kraju. To Wy poświęciliście na to swoją energię, swoją pracę - dla młodszych pokoleń. To dzięki Waszym staraniom i pracy żyjemy w naszym mieście, które się rozwija i pięknieje. Za to, w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta, składam wyrazy uznania i podziękowania. Jesteście ważną częścią naszej społeczności. Potrzebujemy Waszej mądrości, doświadczenia życiowego i doradztwa - podkreślał Waldemar Socha, prezydent miasta Żory.