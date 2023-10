Zmiany w kursowaniu autobusów w Żorach w okresie Wszystkich Świętych

Koniec października i pierwsze dni listopada to tradycyjny okres, w którym odwiedzamy groby naszych najbliższych. To również czas wzmożonego ruchu na drogach. By dojechać na cmentarze, warto jednak wybrać komunikację miejską. Od 31 października do 2 listopada, Bezpłatna Komunikacja Miejska w Żorach będzie kursować według następujących rozkładów:

31 października oraz 2 listopada autobusy będą kursowały tak jak w dni nauki szkolnej,

1 listopada (Wszystkich Świętych) autobusy będą kursowały według rozkładu niedzielnego.

Na liniach obsługiwanych przez MZK w Jastrzębiu-Zdroju, w środę 1 listopada również obowiązuje niedzielny rozkład jazdy.

Rozkład BKM dostępny jest na stronie: www.zory.trasownik.net.

źródło: UM Żory.