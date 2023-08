Znaczne obniżenie ciśnienia wody w Żorach. Trwają prace na sieci wodociągowej

Choć początkowo prace prowadzone od poniedziałku miały zakończyć się w środę 23 sierpnia do godziny 12, znaczne obniżenie wody może występować do godziny 22. Jak informuje PWIK, dzieje się to z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa.

Dotyczy to ulic: Malinowej, Magnolii, Piwonii, Różanej, Konwaliowej, Rzepakowej, Tulipanowej, Hańcówka oraz Wodzisławskiej 31-41 (nieparzyste).

Jak informuje PWIK, do 28 sierpnia może nastąpić również pogorszenie jakości wody.