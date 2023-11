Żorska Orkiestra Rozrywkowa obchodzi 20-lecie. Koncert już niebawem!

Żorska Orkiestra Rozrywkowa obchodzi 20-lecie!

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, związane z 20-leciem Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej. Właśnie w tym roku świętujemy jubileusz orkiestry, która w 2003 roku po raz pierwszy zabrzmiała na żorskiej scenie. Mimo że nie ma już wśród nas legendarnego założyciela orkiestry - Lothara Dziwoki, to co roku możemy posłuchać świetnych aranżacji standardów muzyki jazzowej oraz znanych utworów muzyki rockowej i rozrywkowej wykonanych przez utalentowanych muzyków Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej.

Także na tegorocznym jubileuszowym koncercie nie zabraknie wyjątkowych gości. Jednym z nich będzie Ania Karwan, która na scenie obecna jest od kilkunastu lat, z powodzeniem grając koncerty w Polsce i za granicą oraz współpracując z czołówką polskich artystów, jak również światowymi kompozytorami muzyki filmowej przy Festiwalu Muzyki Filmowej. Jej głos od lat można usłyszeć w licznych produkcjach filmowych i serialowych. Jest zwyciężczynią konkursu Premiery 56 Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Przebój „Słucham Cię w radiu co tydzień” przyniósł Artystce aż trzy nagrody - za najlepszy tekst, kompozycję oraz nagrodę główną jury w konkursie „Premiery”. W 2020 roku utwór uzyskał również status podwójnej platynowej płyty.

Podczas koncertu wystąpi również Łukasz Drapała - artysta, który jest niesamowicie utalentowanym wokalistą, autorem tekstów oraz kompozytorem. Członek zespołu Chemia nie tylko śpiewa, ale również gra na gitarze elektrycznej oraz akustycznej. W 2015 roku został wybrany jednym z najlepszych wokalistów rockowych przez czasopismo Teraz Rock. Wokalista ma za sobą bogatą, muzyczną przeszłość. Jednak Łukasz Drapała nie spoczywa na laurach i nieustannie uczestniczy w kolejnych projektach. Swoje zdolności muzyczne prezentował w Mam Talent, gdzie dotarł do półfinału. W 2022 roku zdecydował się wziąć udział w The Voice of Poland, w którym zachwycił widzów oraz trenerów już podczas przesłuchań w ciemno.