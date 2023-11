Żorska policja podsumowuje akcję "Wszystkich Świętych". Na szczęście nie doszło do poważniejszych zdarzeń OPRAC.: Robert Lewandowski

W trakcie akcji nie doszło do poważniejszych zdarzeń drogowych na terenie Żor

Brak ofiar śmiertelnych. To najważniejsza informacja dotycząca podsumowania akcji "Wszystkich Świętych" na śląskich drogach. W okresie od 31 października do 2 listopada, w całym województwie doszło do 10 wypadków, w których rannych zostało 12 osób. W Żorach doszło do kilku niegroźnych kolizji.