Żorska "Trójka" obchodzi swoje 50-lecie! Przed nami Gala Jubileuszu i Urodzinowy Piknik Rodzinny

50-lecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach

To będą trzy dni święta Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach. 1 czerwca, odbędzie się Szkolny Dzień Patrona, podczas którego zaplanowano zajęcia z uczniami, prezentację klasowych patronów oraz twórczości artystów. Więcej emocji pojawi się w piątek 2 czerwca, gdy o godzinie 11:00 odbędzie się Gala Jubileuszu. Podczas zamkniętej imprezy odbędą się występy artystyczne uczniów, absolwentów oraz Żorskich Twórców Kultury. Będzie to także okazja, by zwiedzić budynek szkoły.

W sobotę 3 czerwca, o godzinie 10:00 rozpocznie się z kolei Urodzinowy Piknik Rodzinny. Na terenach zielonych wokół szkoły odbędą się wystawy Żorskich Twórców Kultury, prezentacja klas sportowych, pokazy taneczne, dmuchańce i animacje dla dzieci. Będzie to również okazja, by zobaczyć pokaz sprzętu strażackiego. Uczniów odwiedzi również policyjny Sznupek.