Żorska Wiosna Młodości 2020 odwołana. Artyści zakontraktowani na kolejny rok

Od lat koncerty w Parku Cegielnia w ramach Żorskiej Wiosny Młodości przyciągały tłumy. W ubiegłym roku bawiliśmy się pod sceną na której wystąpili m.in. Mesajah i Agnieszka Chylińska. Niestety, musimy rozczarować tych mieszkańców Żor, którzy czekali na koncerty w Parku Cegielnia. Miejski Ośrodek Kultury informuje, że w sprawie imprezy musiały zostać podjęte decyzje. Artyści zostali zakontraktowani na przyszły rok.

- Zakazy nadal obowiązują do odwołania, a nowe decyzje rząd podejmuje na bieżąco. Tymczasem imprezy planuje się na kilka miesięcy do przodu. Z uwagi na to mamy związane ręce - wyjaśnia Stanisław Ratajczyk, dyrektor MOK.