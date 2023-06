Żorska Wiosna Młodości za nami! Zobacz ZDJĘCIA i WIDEO. Niesamowite tłumy i energetyczne występy Nosowskiej oraz Iry

Drugi dzień 44. Żorskiej Wiosny Młodości w Parku Cegielnia był rockowiskiem w najlepszym wydaniu Zaczęło się od prawdziwej muzycznej petardy – wystąpiła Nosowska! Wokalistka, tekściarka, pisarka i po prostu jedna z największych polskich artystek wraz ze swoim zespołem oczarowała publiczność swoim kapitalnym koncertem. Tuż po niej wystąpił świetny rockowy zespół z Rybnika - Underground. Usłyszeliśmy m.in. kilka utworów zaśpiewanych po śląsku. Późnym wieczorem rozpoczął się koncert legendy polskiego rocka, grupy IRA, świętującej 35-lecie działalności artystycznej!

- Żorska Wiosna Młodości to największa i najważniejsza impreza w naszym mieście, bardzo lubiana przez mieszkańców. To niesamowita tradycja. Co roku tłumnie uczestniczą w niej mieszkańcy oraz goście. Bo wiedzą, że zapraszamy największe gwiazdy, topowych artystów. Trudno sobie wyobrazić nasze miasto bez Żorskiej Wiosny Młodości – mówi Adrian Lubszczyk, naczelnik magistrackiego wydziału promocji, kultury i sportu.