Żorski a-MOK Bluesowy po raz siódmy! Niepowtarzalny klimat i bicie rekordu Żor

VII Żorski a-MOK Bluesowy

Już po raz kolejny Żorski a-MOK Bluesowy zgromadził tłumy osób, które w sobotę 11 marca odwiedziły Miejski Ośrodek Kultury, by na żywo posłuchać dobrej, bluesowej muzyki. Wspaniała atmosfera i niepowtarzalny klimat to coś, co jest już stałym elementem tej imprezy, na którą czeka wielu mieszkańców Żor, jak i osób, które przybywają tutaj z najdalszych zakątków regionu.

Bicie rekordu Żor

Jednym z najważniejszych elementów tegorocznego a-MOK-u Bluesowego było jednak bicie rekordu Żor we wspólnym wykonaniu utworu "Oni zaraz przyjdą tu". Na scenie pojawiło się wielu chętnych muzyków, którzy wspólnie zagrali i zaśpiewali utwór Tadeusza Nalepy. Muzycy pokazali co potrafią, co gromkimi brawami odwzajemniła im publiczność. I wszystko wskazuje na to, że rekord znów został pobity!