Zorski Bieg Biało-Czerwony 2023. Mieszkańcy pobiegli, by uczcić Narodowe Święto Niepodległości

Bieg Biało-Czerwony w Żorach. Blisko 200 osób stanęło na starcie!

Za nami Żorski Bieg Biało-Czerwony, który w sobotę 11 listopada odbył się w Parku Cegielnia. Dokładnie o godzinie 11:11 biegacze wyruszyli na trasę, by pokonać dystans około 2 kilometrów. Nie liczył się jednak wynik, a uczczenie Narodowego Święta Niepodległości. Wielu zawodników ambitnie podeszło jednak do startu, rywalizując ze sobą do ostatnich metrów.

Zobacz ZDJĘCIA - kliknij tutaj!