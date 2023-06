Żorski Bieg Przedszkolaka. Najmłodsi z Żor rywalizowali w Parku Cegielnia. Na starcie stanęło ponad 200 dzieci

Przedszkolaki z Żor rywalizowały w Parku Cegielnia

Międzynarodowy Dzień Dziecka przyniósł wiele atrakcji dla najmłodszych w regionie, a jedną z nich niewątpliwie był VI Żorski Bieg Przedszkolaka. Na starcie stanęło ponad 200 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat, które miały do pokonania dystanse od 100 do 250 metrów. Długość trasy była dostosowana do wieku dzieci.