Żorski Patrol Obywatelski rozda kolejne maseczki mieszkańcom Żor

- Jeśli usłyszycie megafon, to będziemy my! Dziś Żorski Patrol Obywatelski po raz kolejny rozda tysiące maseczek wspaniałym seniorom – mówi Anna Ujma, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory - koordynatorka działań Żorskiego Patrolu Obywatelskiego.

Akcja rozpocznie się o godz. 10, a wolontariuszy będzie można spotkać na osiedlach Korfantego i Sikorskiego.

- Planujemy kolejne akcje w pozostałych dzielnicach Żor, więc mamy nadzieję dotrzeć do jak największej liczby seniorów. Naszych seniorów prosimy, aby wypatrywali nas w oknach i nie schodzili do nas przed blok. Maseczki wrzucimy do skrzynek lub położymy pakiet na wycieraczce - wszystko ze względów bezpieczeństwa – dodaje Anna Ujma.